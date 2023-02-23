Ушел из дома накануне праздника и не вернулся: школьника разыскивают всем Приморьем

Жителей края просят помочь в поисках мальчика-подростка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае ищут мальчика-подростка. Он ушел из дома накануне праздника, 22 февраля, но до сих пор не вернулся. Родители ребенка в панике, ведь его местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает «Примпоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пропал 12-летний мальчик из села Михайловка. Борислав Б. вышел из дома около 17:00, но так и не вернулся. Занимаются поиском сотрудники полиции и волонтеры.

Приметы подростка: на вид 12-13 лет, среднего телосложения, волосы светлые, короткая стрижка. Школьник был одет в черную куртку с серыми вставками на замке, черные спортивные штаны с желтыми вставками по бокам, черные ботинки, вязаная шапка с черно-синими полосками и бубном.

Местонахождение школьника до сих пор неизвестно. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам: 8 (42346) 2-31-02, 102 или 112 – полиция, а также 8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтеры (телеграм/WhatsApp).

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