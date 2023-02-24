Во Владивостоке внедорожник вылетел на встречку и протаранил гибридный автомобиль

ДТП произошло на Выселковой. Фото: telegram-канал @svodka_25.

В ночь на 24 февраля во Владивостоке произошла серьезная авария, из-за которой пострадали не только автомобили, но и люди. На место ДТП приехали сотрудники скорой помощи и полиции, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, все случилось в районе улицы Выселковая, 80. Предположительно, автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius. На кадрах ролика видно, что обе машины получили серьезные повреждения: у одной пострадала передняя часть, а у другой – полностью протаранило левую дверь.

По предварительной информации, водитель внедорожника управлял автомобилем в нетрезвом виде, но это предстоит определить специалистам. По словам очевидцев, в салоне Toyota Prius находились четыре человека, которые из-за аварии получили травмы. Трех из них госпитализировали.

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