Автомойщик из Владивостока на машине клиента протаранил забор известного ресторана

По словам очевидцев, произошло все на Чуркине. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке сотрудник автомойки угнал машину своего клиента на Чуркине. Кроме этого он снес ограждение возле популярного в городе ресторана грузинской кухни «Супра», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, мужчина оставил Toyota Vitz на автомобильной мойке, а сам пошел по своим делам в торговый центр. Как только владелец ушел, сотрудник учреждения вместо того, чтобы заняться своей работой, решил прокатиться на хэтчбеке.

Приморец сел в салон чужого автомобиля и поехал в сторону улицы Харьковская, однако на повороте не справился с управлением и протаранил забор в районе «Супры». Из-за столкновения пострадала только машина, автомойщик же рассказал, что у него заклинило педаль газа.В

Однако все еще неизвестно, по какой причине он решил угнать Toyota Vitz, ответ на этот вопрос предстоит найти сотрудникам полиции.

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