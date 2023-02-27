На Чукотке проверили работу пожарных машин в критически низких температурах

Температура воздуха в день испытаний составляла -45 градусов по Цельсию. Фото: ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу

На Чукотке специалисты провели эксперимент работы пожарной техники в максимально суровых условиях Севера. Поступило поручение от Министерства РФ по делам гражданской обороны – обеспечить безопасность сотрудников будущих промышленных предприятий, которые планируется построить на территории округа в ближайшее время. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Испытания пожарной техники прошли в феврале в городе Билибино, а температура воздуха в тот день составляла -45 градусов по Цельсию. Вода подавалась по магистральной линии рукава длиной 120 метров. Проводились эксперименты в двух режимах: без применения подогревателя и с применением, а длительность каждого составила 60 минут.

Как сообщили в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу, техника выдержала экстремальные условия работы. Режим подогрева обеспечивал дополнительную надежность, а также не позволял воде замерзнуть. Именно поэтому местные жители могут быть спокойны, спецтехника гарантирует бесперебойную работу даже во время критически низких температур.

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