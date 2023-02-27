Протаранила машину и выстрелила в экс-мужа: из-за Prius'а раздора о разводе семейной пары узнал весь Владивостоке

Пострадавший из-за аварии Lexus. Фото: принтскрин видео.

На днях во Владивостоке в районе дома на Героев Хасана, 4, произошла авария, из-за которой пострадали два автомобиля. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, Toyota Prius ехал со стороны Школьной вверх на Часовитина, а в это время вниз двигался Lexus, который протаранил гибрид. Казалось бы, обычная авария, но все оказалось куда сложнее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Хозяин Toyota Prius в социальных сетях рассказал о том, что произошло до аварии. По его словам, за рулем Lexus'а была его бывшая жена. Когда он подошел к ее автомобилю, она выскочила из салона и выстрелила в приморца, предположительно, из газового пистолета, а затем протаранила его машину.

Позже появилась еще одна версия происходящего, но уже от бывшей жены. Как она рассказала, их пара распалась 2,5 года назад, но мужчина преследует ее. По словам женщины, при разделе имущества приморец забрал себе один из автомобилей Toyota Prius и при этом требует компенсацию за второй.

Жительница Владивостока также опубликовала несколько роликов, на которых бывший муж выставлен не в лучшем свете. На одном из видео он взбирается на автомобиль и, судя по звукам, бьет его (ремонт, по словам пострадавшей, обошелся в 97 тысяч рублей), на втором – цепляется к ней на улице, а на самом последнем – кидает на капот новой машины жестяную банку.

В пресс-службе УМВД по Приморью «Комсомолке» рассказали, что заявление в полицию ни от кого из супругов не поступало, однако представители ведомства проведут проверку по информации из социальных сетей и СМИ.

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