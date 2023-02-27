Во Владивостоке изменят схему движения в районе перинатального центра

Проезд к центру постоянно забит машинами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке городские службы изменят схему движения на проезде с улицы Борисенко к Можайской, 1б. В ближайшее время здесь установят новые дорожные знаки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На Можайской, 1б, находится Приморский краевой перинатальный центр, проезд к которому, по словам представителей администрации, постоянно забит припаркованными автомобилями. Это доставляет неприятности всем – и другим водителям, и машинам скорой помощи, которые привозят пациентов со всего края.

Новая схема движения. Фото: Администрация Владивостока

Специалисты городского управления дорог провели мониторинг и после него решили ограничить парковку на въезде к медучреждению, что должно сделать проезд более безопасным и комфортным. В мэрии напомнили, что для удобства пациентов перед главным КПП есть большая бесплатная стоянка.

Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят в ближайшее время, поэтому водителей просят быть внимательными.

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