В правительстве рассказали, когда в Приморье начнется пожароопасный сезон

Половина лесных пожаров переходит чаще всего с земель сельхозназначения. Фото: Иван Макеев

Стали известны сроки начала пожароопасного сезона в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Постановление подписали накануне, 27 февраля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, сезон пожаров поэтапно стартует 15 марта. Первые в списке – территории Артемовского, Владивостокского и Партизанского городских округов, Лазовского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов, Надеждинского муниципального района, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино.

С 30 марта пожароопасный сезон откроется и на территории Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского и Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов, Дальнереченского и Кировского муниципальных районов.

С 10 апреля в список войдут Арсеньевский городской округ, Анучинский, Тернейский и Яковлевский муниципальные округа, с 15 апреля – Красноармейский, Михайловский, Спасский, Черниговский муниципальные районы, Чугуевский муниципальный округ, городской округ Спасск-Дальний.

В постановлении также обозначили те населенные пункты Приморья, территории расположения садов и огородов, организаций отдыха и оздоровления детей, которые наиболее подвержены лесным и другим ландшафтным пожарам.

В минлесхозе уточнили, что перед ведомством стоит задача от президента России Владимира Путина – не допустить распространения лесных пожаров на площадь более чем 30 тысяч гектаров. На эти цели край выделил более 356 миллионов рублей, запланировано 1110 летных часов по авиационному мониторингу, 52 часа – на тушение пожаров. В декабре на 29 миллионов рублей специалисты закупили запчасти, оборудование и технику, также запаслись горюче-смазочными материалами.

Опыт прошлых лет показал, что половина лесных пожаров переходит чаще всего с земель сельхозназначения. С профильным краевым ведомством министерство лесного хозяйства уже начало совместную работу по недопущению палов.

– Участники рынка предупреждены об ответственности. Плановых отжигов сухой травы в соответствии с рекомендациями Рослесхоза этой весной мы проводить не будем, – рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

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