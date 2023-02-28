«Восточный Порт» отметил 49-летие новыми победами

Практически за полвека Порт прошел путь от Всесоюзной ударной комсомольской стройки доградообразующего предприятия. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» отметила 49-летнюю годовщину со дня основания. Именно в этот день, 28 февраля 1974 года, приказом Министерства морского флота СССР предприятию был присвоен статус Морского торгового порта «Восточный Порт». Однако история «Восточного» берет начало еще раньше – с 1970 года, когда руководством страны было принято решение о создании под Находкой глубоководного морского порта.

Практически за полвека Порт прошел славный путь от Всесоюзной ударной комсомольской стройки до динамично развивающегося градообразующего предприятия. Терминал обеспечивает высокотехнологичную экологически безопасную перевалку угольной продукции отечественных производителей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Республику Индия.

Минувший год во многом стал успешным для портовиков. Знаковым событием в работе предприятия стало завершение первого этапа строительства 52-го причала. Это позволило Порту увеличить мощности угольного терминала с 55 до 58 млн тонн и принимать больше крупнотоннажных судов. Еще один несомненный успех – развитие контейнерных перевозок в рамках программы диверсификации бизнеса. При этом «восточники» совершенствуют реализацию так называемого «замкнутого» цикла доставки грузов – используют полувагоны для доставки грузов как в экспортном, так и в импортном вариантах, не допуская отправки порожних составов в обратном направлении.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Порта, «восточники» подвели итоги работы трудовых коллективов предприятия за 2022 год. Традиционно результаты работы стивидорной компании были озвучены представителями Управляющей организации. Конкурс между командами работников компании на переходящий Кубок проводится уже в течение 10 лет.

Стоит отметить, что практически за полвека своей истории «Восточный» выработал собственную схему подготовки кадров – на предприятии реализована уникальная система производственного наставничества. Без отрыва от производства опытные наставники передают свои знания молодым специалистами, существенно ускоряя процесс обучения и повышая его качество. А еще в арсенале Порта есть свой Учебно-курсовой комбинат (УКК), который ведет подготовку специалистов по наиболее востребованным рабочим специальностям. При этом пройти бесплатное обучение можно не только в УКК, но и в ведущих вузах страны, включая Технический университет Уральской горно-металлургической компании.

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