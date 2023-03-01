Индустрию Находки хотят улучшить благодаря созданию промышленного парка

В Приморье прошло заседание по социально-экономическому развитию Находкинского округа. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатору Приморья Олегу Кожемяко представили мастер-план Находки на заседании по социально-экономическому развитию округа. По словам мэра города Тимура Магинского, улучшение индустрии поможет создать высокопроизводительные рабочие места, а также наполнить бюджет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Решением этой задачи может стать запуск промышленного парка в районе Врангеля. Это поможет поддержать реализующиеся проекты – Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), зерновой терминал, строительство судоремонтного дока.

Главный проект развития – формирование нового центра города вокруг Соленого озера. По словам Тимура Магинского, эта территория пользуется популярностью у местных жителей и бизнесменов.

– Здесь самая высокая цена квадратного метра, активно развиты сервисы и торговля. В то же время существует потенциал освоения более 20 гектаров, где появятся многофункциональная застройка и общественные пространства.

Как поделился Олег Кожемяко, мастер-план Находки поможет поэтапно улучшить город, вернуть ему былую славу и привлекательность в глазах жителей края и всей России. Для этого необходимо благоустроить улицы, отремонтировать фасады и социальные учреждения.

– Благодаря НЗМУ в Находку придет газ – это поменяет экологическую ситуацию, положительно скажется на качестве теплоснабжения, – добавил губернатор.

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