Снесли железную дверь, напугали жильцов: в Артеме иностранцы накинулись на соседа

Произошло все в здании на Кирова, 150. Фото: принтскрин видео.

Настоящее побоище произошло в одном из общежитий в Приморье. По словам очевидцев, около 15-20 человек вынесли дверь одному из жильцов и устроили с ним разборки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ролик конфликта попал в социальные сети. На кадрах видно, как толпа людей стоит возле двери и громко ругается. Однако понять, что именно кричат мужчины, нельзя, так как разговаривают они не на русском языке.

– Пришли выяснять отношения с хозяином квартиры. На требования успокоиться и разойтись, загоняют всех по квартирам, отбирают телефоны у тех, кто снимает. Крики, ругань. Не реагируют на жильцов вообще, – комментирую очевидцы.

По словам приморцев, они дозвонились до полиции по номеру 112, но через сколько приехали специалисты, неизвестно. Также остается загадкой, что стало причиной конфликта. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД, чтобы узнать подробности.

– Искренне жаль местных жителей. Снимали там с женой как-то гостинку году в 2017 или 2018. То еще испытание, надолго нас не хватило, – делятся впечатлениями приморцы.

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