Во Владивостоке усилят контроль за торговлей цветами в честь Международного женского дня

Официально в городе будут работать 22 автолавки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке прошло совещание на тему предстоящей продажи цветов. На мероприятии заместитель главы администрации города Екатерина Сиволовская, уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, специалисты мэрии и УМВД, Управления федеральной налоговой службы обсудили ежедневные рейды по пресечению нелегальной торговли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Предприниматели, которые честно ведут бизнес, сдают отчетность и платят налоги, теряют своих клиентов, в то время как нелегальные продавцы молча получают прибыль, реализуя свой товар по среднерыночной цене, а порой и выше. Безусловно, за последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону, однако сегодня мы просим усилить контроль в период весенних праздников, – рассказала Марина Шемилина.

Предпринимателям предложили более 60 официальных точек торговли цветами, из них бизнесмены выбрали 22 автолавки. Как поделился врио начальника УМВД по городу Владивостоку Евгений Серов, сотрудники ГИБДД будут патрулировать дорожные обочины, контроль усилят с 5 по 8 марта.

В мэрии добавили, что автолавки появятся на улицах Адмирала Горшкова, 36, Борисенко, 9б, Жигура, 46, Ильичева, 6, Кипарисовой, 20, Мусоргского, 93.

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