Новая мера поддержки для медицинских сотрудников появилась в Приморье

Выплата положена медикам первичного звена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье более пяти тысяч медработников получили специальную социальную выплату. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда, полагается она медикам первичного звена центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам скорой помощи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Каждый месяц медицинские учреждения формируют список работников, которым положена новая мера поддержки, после этого в течение трех дней Социальный фонд перечисляет деньги.

По всем вопросам о федеральных мерах поддержки приморцы могут обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1.

Напомним, что эта новая мера поддержки также появилась в Амурской области. Местные власти рассказывали, кто может претендовать на выплаты.

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