Во Владивостоке агрессивная овчарка набросилась на местного жителя

Собака, набросившаяся на приморца. Фото: принтскрин видео.

Пробежка для жителя приморской столицы закончилась нападением собаки. По словам пострадавшего, хозяин животного игнорировал его просьбы отозвать агрессивного пса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся житель Владивостока рассказал в социальных сетях. По его словам, он вышел заняться спортом в лесу. Когда он обежал от Майора Филипова в сторону Сопочной, и внезапно на него набросилась собака, похожая на кавказскую овчарку. Животное укусило его за ногу и порвало штаны.

Позже показался и хозяин пса, который игнорировал просьбы мужчины отогнать питомца и, по словам приморца, сам начал вести себя агрессивно. На кадрах ролика видно, что собака еще несколько раз набрасывалась на бегуна.

Конфликт закончился тем, что незнакомец сел в свой автомобиль Honda Fit вместе с псом и уехал в неизвестном направлении.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по краю, чтобы узнать, обращался ли мужчина в полицию. Заявление он действительно написал.

Как рассказали представители ведомства, хозяином животного оказался 30-летний житель Владивостока. Он объяснил, что собака начала вести себя агрессивно из-за громких возгласов бегуна.

Пострадавшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить тяжесть нанесенных увечий. Участковые полиции проводят проверку.

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