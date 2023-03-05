Во Владивостоке мужчина бросил спутницу в искореженном авто, вылетевшем с косогора

ДТП произошло во Владивостоке. Фото: Ярослав ЮРИН

Весьма необычно началось утро субботы у некоторых жителей домов на проспекте Красного Знамени, 102-104 во Владивостоке. Около 05:20 местных разбудил визг тормозов и скрежет металла. Возле многоэтажек есть довольно отвесный склон, оказалось, что именно с него вниз полетела машина, причем кувыркаясь. Подробности в материале «КП –Владивосток».

Вверху косогора расположены гаражи, внизу – жилые дома и дворы с парковками. К счастью, от дальнейшего свободного падения Nissan Laurel остановило дерево.

– Проснулся от жуткого шума, выглянул в окно, смотрю машина улетела. Оттуда вылез парень и стал карабкаться наверх. Я ему кричал, чтобы остановился, что сейчас помогу, но бесполезно, выбрался и убежал, – поделился с редакцией очевидец Максим, который и вызвал на место ЧП все оперативные службы.

Спасители помогли женщине выбраться из машины. Фото: Ярослав ЮРИН

Специалисты прибыли на место происшествия. Фото: Ярослав ЮРИН

Как оказалось, в машине был еще один человек. Срочная помощь медиков понадобилась девушке, которая, как уверяют свидетели, были не совсем трезва. При этом заявила, что именно она находилась за рулем. Но тут возникает вопрос, зачем же тогда убегать пассажиру, бросая свою спутницу в искореженном авто, зависшем на склоне? Не исключено, что парочка навеселе могла возвращаться из какого-то развлекательного заведения. Водитель не справился с управлением и со скользкого спуска авто прямиком ушло под откос.

Приморец бросил свою спутницу в автомобиле. Фото: Ярослав ЮРИН

Машина слетела с косогора. Фото: Ярослав ЮРИН

Девушку с трудом вытащили на ровную поверхность спасатели, передав в руки медиков. Пострадавшую увезли в Тысячекоечную больницу, предварительно, ее жизни ничего не угрожает. На месте происшествия дежурит экипаж ГИБДД, машину еще предстоит достать, задействовав тяжелую технику. Также специалисты выяснят все подробности происшествия, виновнице или виновнику, судя по всему, предстоит попрощаться с правами.

Полиция ищет хозяев машин, которые припаркованы внизу, так как пострадавший автомобиль может свалиться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.