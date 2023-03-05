В Приморье женщины из интим-услуг кинули мужчину на деньги

Мужчина не дождался услуг и обратился в полицию. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Уссурийску.

Житель Тамбова, приехавший в Уссурийск из-за командировки, лишился более 100 тысяч рублей. Кинули на деньги мужчину аферистки, когда он попытался заказать интимные услуги через интернет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В МВД России по Приморскому краю сообщили, что 31-летний мужчина обратился в полицию, когда осознал, что стал жертвой мошенниц. В участке потерпевший рассказал сотрудникам правопорядка, что он решил отдохнуть и нашел в интернете объявление об оказании услуг интимного характера. Ответила на звонок женщина, которая объяснила, что клиенту необходимо внести предоплату две тысячи рублей. Мужчина перевел деньги, но «гостья» к нему так и не приехала.

В ведомстве добавили, что спустя некоторое время с пострадавшим связались «администраторы» с просьбой оплатить «страховые взносы». Тогда он перевел злоумышленникам 105 тысяч рублей, а не дождавшись услуги, обратился в полицию.

По факту мошенничества в Уссурийске заведено уголовное дело (статья 159 УК РФ). Сотрудники полиции напоминают, что кибермошенники нередко создают сайты с развлекательным контентом и вводят своих жертв в заблуждение красивыми фотографиями, выгодными предложениями и низкими ценами.

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