Обычно погода во Владивостоке 6 марта была холодной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 6 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада, в некоторых районах до сильного. Температура воздуха +4..+15C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно и с прояснениями, утро выдалось туманным и дождливым – слабая морось. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, воздух здесь сегодня прогреется до пяти градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске переменно облачно и преимущественно без осадков. Утром здесь также туманно, как и во Владивостоке, а умеренный ветер возьмет направление с юга. Температура воздуха в утренние часы 0...+2°C, днём +10...+12°C.

В Находке без осадков, слабый до умеренного ветер. Утром здесь -1...+1°C, днем – до восьми градусов со знаком плюс.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 6 марта погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум синоптики зафиксировали в 1955 году, и составил он -18,8 °С. Максимальная температура воздуха +5,8 °С отмечалась в 2013 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.