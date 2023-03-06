Обычно погода во Владивостоке 6 марта была холодной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 6 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада, в некоторых районах до сильного. Температура воздуха +4..+15C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В дальневосточной столице облачно и с прояснениями, утро выдалось туманным и дождливым – слабая морось. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, воздух здесь сегодня прогреется до пяти градусов со знаком плюс.
В соседнем Уссурийске переменно облачно и преимущественно без осадков. Утром здесь также туманно, как и во Владивостоке, а умеренный ветер возьмет направление с юга. Температура воздуха в утренние часы 0...+2°C, днём +10...+12°C.
В Находке без осадков, слабый до умеренного ветер. Утром здесь -1...+1°C, днем – до восьми градусов со знаком плюс.
Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 6 марта погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум синоптики зафиксировали в 1955 году, и составил он -18,8 °С. Максимальная температура воздуха +5,8 °С отмечалась в 2013 году.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.