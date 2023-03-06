На устранение трех несанкционированных свалок в Приморье выделят более миллиарда рублей

Работы пройдут в Большом Камне, а также в Артемовском и Дальнереченском городских округах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье в этом году стартует ликвидация несанкционированных свалок. Вместо мусора здесь появятся зеленые зоны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Работы пройдут в Большом Камне, а также в Артемовском и Дальнереченском городских округах. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в первом населенном пункте рекультивацию планируют закончить в 2024 году, в последних двух – в 2025. Площадь свалок составляет от 4 до 21 гектара.

– По всем объектам получены положительные заключения государственных экспертиз. Всего на реализацию мероприятий предусмотрено финансирование из федерального, краевого и местных бюджетов в сумме 1,2 миллиарда рублей. Уже проведены аукционы на поиск подрядчиков, идет подписание контрактов, – добавили в ведомстве.

Территорию, которую избавят от мусора, планируют отсыпать грунтом, поставить здесь резервуары для сбора воды, последним этапом станет озеленение и высадка растений.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, в крае ведется работа по устранению свалок, но поэтапно.

– Мы занимаемся утилизацией объектов накопленного вреда, внедрением раздельного сбора мусора с последующей переработкой вторсырья, что уменьшает процент утилизации, и запускаем в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы.

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