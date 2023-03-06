В Приморье пятилетняя малышка умерла до приезда скорой помощи

Врачи не успели доехать до маленькой пациентки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая трагедия произошла в селе Авангард в Партизанском городском округе в выходные. В многодетной семье погиб пятилетний ребенок. Как удалось выяснить корреспонденту «КП – Владивосток», мама малышки вызвала скорую помощь, однако к моменту приезда медработников девочка уже была мертва.

По данным редакции, у маленькой пациентки были особенности здоровья, однако до этого случая ребенок жил вполне полноценно. Девочка посещала садик, совсем недавно была на выступлении в честь праздника весны, а после заболела.

Предварительно, в ночь на воскресенье у малышки начались жар, рвота, диарея. С утра ребенок был вялый, но при этом не отказывался от еды, температура и дальше держалась высокой. Обеспокоенная мама набрала телефон скорой помощи, однако врачи доехать не успели, к моменту их прибытия спасать уже было некого.

Естественно, что в причинах гибели девочки сейчас будут разбираться компетентные органы. Тем временем социальные сети городского округа буквально захлестнула волна негатива в адрес врачей. При этом стоит отметить, что в Партизанске, как и во многих других населенных пунктах, нехватка скорых медицинских бригад. Свою лепту также могли внести маршрутизация и удаленность села от города. Помимо этого скорая первоочередно обслуживает экстренные вызовы, если симптомы ребенка, например, были озвучены некорректно по телефону, машину могли отправить с задержкой...

Что касается причины гибели – покажет вскрытие. По словам местных жителей, в семье воспитывается еще трое детишек.

Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким. Журналисты уже обратились за комментариями в СУ СК России по Приморскому краю. В ведомстве отметили, что обстоятельства уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:00.

Прокуратура Приморья начала проверку.

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