Из-за аварии на сетях более 6 тысяч жителей Владивостока лишились тепла и горячей воды

Воды и тепла нет в 23 домах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром, 6 марта, часть жителей Владивостока осталась без отопления и горячей воды. Прокуратура Первореченского района организовала проверку, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, произошел порыв на участке теплотрассы в районе Океанского проспекта, 104. В итоге без тепла и воды остались жители 23 домов по проспекту Острякова, Океанскому, а также на улицах Некрасовской и Отлогой – всего более шести тысяч человек.

Специалисты проведут ряд проверок, в том числе соблюдаются ли права владивостокцев на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Ведомство проконтролирует восстановление подачи теплоснабжения и ГВС.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе МУПВ «ВПЭС», бригада приступила к аварийно-восстановительным работам. Порыв на сетях планируют устранить в течение дня.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:03.

Как рассказали редакции, порыв на сетях устранили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.