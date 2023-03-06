«Восточный Порт» и ученые ДВО РАН подвели итоги сотрудничества в 2022 году

Ученые выяснили ряд интересных фактов. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» и Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ) подвели итоги сотрудничества в 2022 году. В сентябре 2021-го портовики поддержали программу ученых по изучению среды обитания прибрежной флоры и фауны в Японском море и сохранению популяции уникального пятнистого тюленя-ларги. Документ был подписан на полях VI ВЭФ во Владивостоке.

Благодаря долговременному сотрудничеству со стивидорами из Находки приморские ученые получили уникальную возможность наблюдать за жизнью тюленей-ларг и других представителей фауны, обитающих на островах Дальневосточного морского заповедника. Приобретенные портовиками поворотные камеры были установлены на острове Кентавр – одном из больших лежбищ ларг во время размножения. Камеры позволяют разглядеть мельчайшие подробности жизни животных. Еще одним важным результатом совместной работы стало появление в бухте Парис острова Русский карантинного стационара. Он предназначен для обслуживания пятнистых тюленей-ларг Приморского океанариума. «Восточный Порт» профинансировал приобретение для модуля ветеринарного оборудования и системы климат-контроля.

По словам научного сотрудника ННЦМБ ДВО РАН Игоря Катина, поддержка «Восточного» позволила вывести работу по изучению и сохранению популяции пятнистых тюленей на качественно новый уровень. Уже больше года в режиме нон-стоп биологи получают уникальную информацию о жизни и репродуктивных особенностях ларг. Благодаря функциональным особенностям камер ученые увидели и проанализировали весь процесс появления потомства пятнистых тюленей. Удалось выяснить и ряд интересных фактов! Так:

– детеныши ларги рождаются не все белыми («бельками»), но и с контрастным рисунком;

– мама-ларга может выкормить не только своего малыша, но и чужого;

– за первый месяц своей жизни ларга может набрать 40 и более килограммов;

– в последние дни кормления мама очень много кормит малыша молоком. Он набирает жировую прослойку и за счет этого потом целый месяц может не есть. Детеныш ларги может начать учиться плавать уже на следующий день после рождения;

– мама-ларга очень заботливая. Она ревниво охраняет свое дитя от птиц и животных.

Мама ларги охраняет своих детенышей от птиц и других животных. Фото: АО «Восточный Порт»

В карантинном стационаре специалисты Приморского океанариума на сегодняшний день провели более 2000 профилактических осмотров ластоногих. Такая ежедневная практика позволяет сохранить здоровье многим пятнистым тюленям. С появлением «модуля от Восточного» зимой стало возможным делать заборы крови у ларг на выявление возможных заболеваний. Связано это с тем, что внутренний температурный режим у тюленя такой, что зимой кровь может не доходить до тех частей тела животного (в хвостовой части), откуда берут кровь на анализ. А благодаря модулю это стало едва ли не повседневной процедурой. В стационаре ветеринары с высокой долей вероятности спасают заболевших детенышей ластоногих. В естественной среде без получения экстренной помощи заболевшие детеныши тюленей, к сожалению, обычно погибают.

Отметим, что в рамках двустороннего соглашения Национальный научный центр готов системно оказывать методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых «Восточным Портом». Компания регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории присутствия предприятия. Этой весной во Врангеле стартует 9-й сезон «Экомарафона» – просветительского проекта, в рамках которого портовиками проводятся образовательные лекции для молодежи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья от мусора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.