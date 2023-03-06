В Приморье завершились поиски юноши с татуировкой на ключицах

Подросток пропал 3 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье нашли подростка, который пропал 3 марта. Об этом рассказали волонтеры организации «Примпоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О пропаже подростка стало известно в субботу, 4 марта. Как поделились волонтеры, Иван Т. пропал 3 марта примерно в 18:00. Одетый в черную куртку и серые спортивные штаны он ушел из КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и целые сутки не выходил на связь. Друзья и знакомые забили тревогу, к поискам юноши подключилась полиция.

О том, что его нашли, волонтеры сообщили 6 марта. По традиции подробности, например, где был юноша, почему долго не появлялся, не разглашаются. Но самое главное, что он жив и здоров.

Волонтеры благодарят всех неравнодушных за распространение информации и помощь в поисках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.