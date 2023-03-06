Во Владивостоке ФСБ задержала десятерых участников экстремистской группы

Некоторым участникам уже избрали меру пресечения. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю.

Во Владивостоке задержали участников экстремистской организации. Свою преступную деятельность они совершали с помощью приложения ZOOM, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморью.

Как рассказали представители ведомства, десять человек с 22 января 2021 года по настоящее время проводили тайные собрания с помощью приложения ZOOM и хотели распространить свои экстремистские идеи по всей территории края.

В рамках расследования уголовного дела по частям 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации) в квартирах подозреваемых провели обыски. У них изъяли компьютеры вместе с мобильными телефонами.

Всем задержанным выбрали меры пресечения. Шестеро из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще четверых участников планируют заключить под стражу.

В расследовании уголовного дела сотрудникам Следственного комитета помогали специалисты Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Пока что неизвестно, кто именно был основателем экстремистской группы, это предстоит выяснить следователям.

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