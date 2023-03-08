Глава Владивостока поздравил жительниц с Международным женским днем

Константин Шестаков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Замечательный праздник 8 Марта отмечается в нашей стране с особой теплотой, ведь он посвящен вам, дорогие мамы и бабушки, дочери и сестры.

Вы не перестаете удивлять нас своей уникальной способностью одновременно быть сильными и нежными. Ведь только представительницам прекрасного пола подвластно сохранить тепло домашнего очага, любовь и мир в семейной жизни, быть успешной и деловой в своей профессиональной деятельности.

Имена тех, кто внес значительный вклад в историю Приморья и России, можно перечислять долго. Ими мы искренне гордимся и рассказываем о них своим детям. Это Анна Щетинина, первая в мире женщина - капитан дальнего плавания. Это автор знаменитых, самых любимых у владивостокцев конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Не могу не назвать Елену Серову – женщину-космонавта, которая родилась у нас, в Приморском крае, и сегодня является Героем России.

Разве был бы Владивосток тем, чем он является сегодня, без вас, дорогие виновницы торжества? Вы каждое утро спешите на работу в школы и больницы, трамвайное депо и морской порт, в эфир радиостанций и художественные мастерские. Город живет и развивается только благодаря вам, и мы знаем: чтобы ни случилось, вы будете нашим надежным товарищем и другом в самую трудную минуту.

В это чудесный весенний день желаю, чтобы ваша жизнь всегда была наполнена любовью и радостью. Как можно чаще дарите нам свой искренний смех и улыбки, будьте самыми счастливыми. Пусть все ваши будни будут озарены чудесными и запоминающимися событиями, а рядом всегда будут только дорогие сердцу люди.

С праздником!

Глава города Владивостока Константин Шестаков.

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