Скорость мобильного интернета в городах южного Приморья за год выросла на треть

Благодаря установке дополнительного оборудования удалось ликвидировать «белые пятна» — повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций. Предоставлено ПАО «МТС»

Масштабное обновление сети затронуло более 900 тысяч человек во Владивостоке, Артеме, Находке и Надеждинском районе. Цифровая экосистема МТС провела рефарминг и увеличила скорость мобильного интернета в крупных городах южного Приморья в среднем на 30%, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Скорость мобильного интернета стандарта LTE увеличилась в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских магистралях городов южного Приморья. Также благодаря установке дополнительного оборудования удалось ликвидировать «белые пятна» — повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций, а также локациях с особенно сложным рельефом, что особенно актуально для Владивостока и Находки.

Кроме того, интернет стал быстрее в офисных зданиях, торговых центрах и на крытых парковках, где ранее из-за особенностей архитектуры сооружений сигнал мог быть недостаточно устойчивым. Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Благодаря обновленной сети связи приморским абонентам стало комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий.

– Улучшение качества связи и развитие инфраструктуры под нужды пользователей – ключевой приоритет для цифровой экосистемы МТС. В условиях, когда потребление интернет-трафика из года в год растет, а частотного спектра не хватает, рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. Мы анализируем загрузку базовых станций, в том числе с помощью технологий сбора больших обезличенных данных и искусственного интеллекта, прогнозируем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи в ключевых локациях потребления трафика. Все эти меры делают более комфортным использование современных цифровых сервисов, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В целом, МТС в 2022 году провела рефарминг в 35 регионах России. В 2023 году работы по обновлению сетей завершатся еще в 13 регионах.

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