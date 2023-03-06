На 96-м году жизни в Большом Камне скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

Ветерана награждали многочисленными медалями. Фото: Дума городского округа Большой Камень.

В Большом Камне в возрасте 96 лет ушел из жизни местный житель – последний участник Великой Отечественной войны Виктор Арацкий. Об этом рассказали в пресс-службе думы городского округа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память героям!

Виктор Арацкий родился во Владивостоке 30 мая 1927 года в семье служащего. Когда в 1941 году началась война, он еще учился в седьмом классе. Спустя три года в ноябре его призвали в армию, дальше он прошел курс молодого бойца и участвовал в автоматной роте.

В марте 1945 года, когда началась демобилизация, Виктор остался, так как считал, что возвращаться домой надо только тогда, когда будет объявлена окончательная победа. Он также участвовал в освобождении Курильских островов.

За заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», имени Жукова, имени Кутузова и другими.

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