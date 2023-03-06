Энергетики ДРСК приступили к основному этапу ремонтной программы в Приморье

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят мероприятия по ремонту оборудования электросетевых объектов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

В настоящее время энергетики филиала занимаются расчисткой и расширением просеки под ЛЭП. В текущем году планируется расчистить 1620,26 га просек. Сейчас проводится чистка просек на ВЛ 110 кВ Рощино-Глубинная, КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка, ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, ВЛ 35 кВ Шмаковка – Тихменево, ВЛ 35 кВ Андреевка – Яблоновка, ВЛ 10 кВ в населённых пунктах Приморского края.

В рамках ремонтной программы запланирован ремонт оборудования на 238 ПС 35-110 кВ, в том числе ремонт 99 выключателей 35-110 кВ и капитальный ремонт трех трансформаторов 35 кВ. Также планируется отремонтировать более 300 км ЛЭП 0,4-110 кВ, заменить порядка 1500 опор на воздушных линиях электропередачи 0,4-6-10 кВ, более 3000 изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ и более 8 км грозозащитного троса на ВЛ 35-110 кВ. В настоящий момент энергетики производят замену провода и изоляторов на ВЛ 10 кВ Пантелеймоновка-Буссе.

Всего на ремонтную программу в этом году будет направлено более 500 млн рублей. Проведение работ по своевременному и качественному ремонту электрических сетей – это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы края к успешному прохождению отопительного сезона. Выполнение мероприятий программы направлено на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

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