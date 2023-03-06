В ДПС ГИБДД объяснили, как преодолеть спорные развязки во Владивостоке после изменения ПДД

Именно на участках кольцевого движения во Владивостоке чаще всего происходят аварии и автоподставы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Большой пакет поправок в правила дорожного движения вступил в силу с 1 марта 2023 года. Нововведения запутали часть автомобилистов, но, спешим успокоить, не все из них серьезно меняют организацию движения. Главное, что стоит отметить, это обновленные правила проезда на круговых перекрестках. Особенности разъяснили «Комсомольской правде – Владивосток» в ДПС ГИБДД.

Что изменилось? Ранее при въезде на такой перекресток приоритет в движении отдавался тем, кто проезжал по кругу. Теперь это правило касается только тех водителей, что заезжают не с главной дороги.

– Если на перекресток с круговым движением установлен знак «главная дорога», водитель может заехать, пользуясь преимуществом. Основное изменение в том, что теперь будут знаки – устранит путаницу. По большей части поправки внесены для недопущения разногласий при рассмотрении спорных ситуаций, – уточнил капитан полиции, командир роты полка ДПС Алексей Фомин.

Во Владивостоке одни из самых аварийных круговых перекрестков в городе – кольцо 3-й Рабочей и кольцо в районе Инструментального завода. В первом случае на каждом заезде на перекресток установлены знаки «уступите дорогу», поэтому участок все еще оставляет за собой приоритет в движении. Аналогичная ситуация с кольцом Инструментального завода, где основную сложность, наоборот, составляет съезд с кругового движения. Однако соответствующие знаки установили не во всех районах города, что стоит учесть автомобилистам.

Еще одно изменение в ПДД касается остановки и стоянки транспортных средств на «островках безопасности», а именно – в местах слияния транспортных потоков. За нарушение правила грозит штраф по статье 12.19 КоАП РФ.

Людей, невзлюбивших самокатчиков на улицах города, могут порадовать правила касательно СИМ – средств индивидуальной мобильности. К ним как раз-таки и относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. С этого года проезд на таких аппаратах разрешен только по тротуарам, велосипедным дорожкам и парковым зонам. Однако при столпотворениях управляющий СИМ обязан спешиться и пойти пешком.

В случаях отсутствия тротуаров разрешено движение по проезжей части, исключительно по самому крайнему правому положению. В связи с этим введены дополнительные дорожные знаки. Ограничения также действуют и по возрасту – на проезжую часть на самокате может выехать только человек старше 14 лет.

Более подробно с изменениями в правилах дорожного движения можно ознакомиться на сайте Правительства России.

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