Во Владивостоке 1 апреля стартует двухмесячник по благоустройству

Погода позволила вывести специализированную технику на улицы города. Фото: Администрация Владивостока

Дорожные службы, озеленители и другие ведомства Владивостока с 1 апреля примутся за наведение порядка в городе. Мэр Константин Шестаков уже провел первое заседание оперштаба, на котором отметил, что все работы должны выполняться комплексно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Оперативный штаб будет контролировать работы во время санитарного двухмесячника. В планах организовать 22 апреля общегородской субботник и поддержать людей и предприятия, которые готовы к нему присоединиться.

– Погода позволила нам вывести специализированную технику. Это парогенераторы, мойки высокого давления, лееромои, пылесосы. Сейчас эта работа идет по центральным маршрутам, далее бригады будут расходиться на внутриквартальные дороги, – добавил глава города.

Озеленители проведут санитарную обрезку деревьев, подготовят газоны и цветники к сезону, а затем займутся насаждениями и цветами. Дорожники помоют тротуары, автобусные остановки, переходы, а также уберут мусор, очистят поверхности от граффити и объявлений. Городские энергетики приведут в порядок столбы уличного освещения. Особое внимание ведомства уделят кладбищам перед родительским днем.

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