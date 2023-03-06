Дорожные службы Приморья приведут ливневую канализацию в порядок

С начала года прочистили и промыли уже больше 1800 метров сетей Фото: Администрация Владивостока

Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» приведет в порядок сети ливневой канализации Владивостока после зимы. Сотрудники очистят их от мусора, промоют, поменяют поврежденные люки и решетки на новые, а колодцы и смотровые камеры отремонтируют. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Дорожники ежедневно контролируют состояние ливневой канализации. Но весной надо уделить особое внимание промывке и прочистке сетей, чтобы во время дождей вода быстро спускалась и не затапливала дороги.

– С начала года прочистили и промыли уже больше 1800 метров сетей на Некрасовской, Матросова, Пологой, Кирова, Снеговой, Нейбута и многих других улицах, – рассказали на дорожном предприятии.

Новые решетки и люки смонтировали на Луговой, 55, Октябрьской, 12, Краева, 8, Адмирала Горшкова, 57, Стрелковой, 9в, Толстого, 44, Океанском проспекте, 108а и по другим адресам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке 1 апреля стартует двухмесячник по благоустройству

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