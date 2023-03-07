Современный контейнеровоз «Капитан Щетинина» пополнил ряды транспортной группы FESCO

В торжественной церемонии приняли участие курсанты МГУ имени Невельского и экипаж судна, руководство ПАО «ДВМП» и другие почетные гости. ФОТО: пресс-служба FESCO

Транспортная группа FESCO приняла в состав новый контейнеровоз, названный в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Kapitan Shchetinina свяжет единым маршрутом Санкт-Петербург и Китай. Также в ознаменование запуска нового судна в центре Владивостока открылась выставка, посвященная истории бесстрашной мореплавательницы. Подробности – в материале «КП – Дальний Восток».

Большому кораблю – большое плавание

Торжественная церемония в честь прибытия контейнеровоза Kapitan Shchetinina состоялась на причале №16 ВМТП. В ней приняли участие представители китайского консульства, мэрии и Думы Владивостока, курсанты МГУ имени Невельского, экипаж судна и руководство ПАО «ДВМП». С приветственной речью выступил директор владивостокского филиала компании, управляющий директор ВМТП Владимир Корчанов.

– Сегодня торжественное событие у ДВМП и Владивостока. Впервые за долгое время мы принимаем судно с завода – новострой. Ранее мы уже расширяли флот (сегодня он состоит из 24 единицы), но эти суда являлись бывшими в эксплуатации. Я желаю экипажу попутного ветра, чтобы бог морей был милостив, а команда грамотна и трудолюбива.

Вместимость контейнеровоза достигает 2 471 TEU. ФОТО: пресс-служба FESCO

– Очень приятно, что Анну Ивановну помнят и чтят во Владивостоке, где она родилась и выросла. Затем ходила на судах ДВМП и преподавала в Морском университете. Хотя ее карьера началась на Камчатке и прошла через многие места и страны, она всегда оставалась коренной жительницей Приморского края. Своим примером она открыла дорогу в море многим и доказала, что женщина на корабле – это к успеху. Я от всей души и от имени своих родственников благодарю, что в честь Анны Щетининой назван этот замечательный контейнеровоз, что слава о ней будет жить еще долго, – высказалась племянница Анны Щетининой Ольга Новожилова.

Экономичный и быстроходный

Современный контейнеровоз достигает в длину 172 метра, в ширину – 32,2. Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов рассказал, что тоннаж судна (или дедвейт) рассчитан на 31 100 тонн, вместимость достигает 2 471 TEU (эквивалентно контейнеру в 6,1 метра), что ставит его в разряд Feeder Class, то есть средней вместимости. Это первое из шести судов, приобретаемое FESCO в рамках программы обновления флота.

– «Капитан Щетинина» является экономичным и быстроходным судном. Мы выбирали из нескольких предложений на рынке и остановились на нем из-за хороших технических характеристик. <…> В планах у FESCO продолжать программу по расширению флота. В дальнейшем новые суда откроют маршруты в юго-восточную Азию, Индию, Черное море. В этом году уже предусмотрена закупка двух новых судов и, возможно, нескольких – со вторичного рынка.

Контейнеровоз назван в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. ФОТО: пресс-служба FESCO

По словам капитана судна Александра Бехтина, контейнеровоз имеет высокий класс автоматизации – оснащен современными приборами навигации последнего поколения. Экипаж составляет 20 человек. При необходимости команду можно увеличить до 26 персон, поскольку для их комфортной работы на борту предусмотрено все необходимое: спортзал, комнаты отдыха и просторные каюты.

– «Контейнеровоз Kapitan Shchetinina – совершенно новое судно, спущенное на воду в этом году. Оно встанет на открываемую Группой FESCO прямую морскую линию по Deep Sea из Китая в Санкт-Петербург без захода в порты Европы. Это, без сомнения, историческое событие в новейшей истории России. Данное судно – первое в серии из шести океанских контейнеровозов, которые предназначены для новой морской линии и поступят во флот в 2023 году. Судно названо в честь Анны Ивановны Щетининой, которая сыграла важную роль в истории Дальневосточного морского пароходства. За годы работы в ДВМП Анна Ивановна подготовила сотни квалифицированных капитанов», – отметил председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Экипаж будет чувствовать себя комфортно на борту судна. ФОТО: пресс-служба FESCO

Чтить память о подвигах первопроходцев

Для жителей и гостей Владивостока на улице Фокина FESCO запустила фотовыставку, посвященную 115-летию со дня рождения Анны Щетининой. Экспозиция представляет 80 снимков с информацией о жизненном пути женщины.

Для жителей и гостей Владивостока на улице Фокина работает фотовыставка. ФОТО: пресс-служба FESCO

Вместе с тем компания объявила конкурс, в котором приглашают принять участие женщин, работавших в ДВМП или Торговом порту. Желающие могут изложить историю своей карьеры в письме, отправленном на почту trud@fesco.com. Рассказы принимаются с 6 марта до конца месяца. Уже в мае компания планирует запустить новую экспозицию с этими историями.

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