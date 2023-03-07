Горячая вода затопила дорогу и тротуары в районе площади Луговой во Владивостоке

Густые клубы пара окутали участок. ФОТО: newsvlru

Во Владивостоке затопило горячей водой площадь Луговую, сообщает портал VL.ru. Скорее всего, на участке прорвало теплотрассу – кипяток вылился на дорогу и тротуары. Площадь утопает в клубах пара, в связи с чем проезд по дороге оказался затруднителен, образовался затор.

На данный момент спуск с виадука оказался заблокирован, прохожие пытаются выйти из положения с помощью сподручных средств – досок и камней, но все равно вынуждены искать пути для обхода.

Густые клубы пара окутали участок. В связи с недостаточной видимостью водители вынуждены двигаться медленно, чтобы избежать столкновений. Согласно сервису 2ГИС, пробка образовалась от Гайдамакского сквера и тянется по улице Ивановской до кольца на Луговой. Также бордовым цветом закрашена дорога от Сквера Хо Ши Мина по Спортивной до площади.

Редакция «КП – Владивосток» обратилась за комментарием во ВПЭС. В компании сообщили, что уже приступили к устранению порыва.

Водители вынуждены двигаться медленно, чтобы избежать столкновений. ФОТО: 2ГИС

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