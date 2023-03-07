Студент из Ирана стал председателем студенческого совета ДВФУ

Аршам и поддерживающие его студенты. Фото: FefuFhoto.

Впервые за историю студенческого самоуправления ДВФУ председателем Объединенного совета студентов стал иностранный студент. На голосовании большинство поддержало Аршама Бахманнежада, гражданина Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Аршам учится на 2 курсе по направлению «Лингвистика». До этого он успел побывать на учебе во многих странах: Иране, Турции, Азербайджане, Армении. И везде был частью студенческих организаций. В ДВФУ он работает с иностранцами и их проблемами.

– Когда я поступил в ДВФУ, сразу начал исследовать студенческие организации и искать место, где бы я мог защищать права учащихся и помогать университету решать проблемы. Позже я познакомился с OСС. Мне показалось, что это уникальная организация. А теперь я председатель ОСС! Я очень рад этому и считаю это прекрасной возможностью делать наш университет лучше, – отметил Бахманнежад.

Поздравил с победой в выборах нового председателя и проректор по молодежной политике Александр Кайданович. Он добавил, что Аршам уже вошел в историю университета как первый иностранный глава студсовета, благодаря своему желанию помогать и трудолюбию он сможет достичь всех целей и сделать ДВФУ лучше.

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