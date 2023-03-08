ДТП на миллионы рублей: во Владивостоке автовоз, груженный иномарками, рухнул с косогора

Последствия ДТП. Фото: Telegram-канал autogarant_vl

Масштабная авария произошла в канун праздничного дня, 7 марта. Водитель автовоза Volvo cобирался в рейс: иномарки были загружены в трал, ничего не предвещало беды. Но в итоге большегруз без рулевого съехал с косогора на Адмирала Смирнова во двор строящейся многоэтажки: на новенькие авто теперь страшно смотреть. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как стало известно редакции, момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Повреждения получили восемь автомобилей. Volvo снес припаркованный легковой автомобиль Nissan, повалил столб освещения и рухнул. Иномарки приняли весь удар на себя, а Honda Vezel и вовсе перевернулась во время ДТП на крышу. По данным аварийных комиссаров, в кузове также находились Toyota Allion, Hyundai, Nissan Leaf, Toyota Fielder, Toyota Ractis, Toyota Alphard, Toyota Isis.

Известно, что грузовик покатился сам. Пострадавших в ДТП нет. Стоит отметить, Volvo и груз застрахованы, сообщил представитель компании-отправителя. Вот только ущерб все равно страшно представить. Редакция обратится за уточнениями в пресс-службе регионального ГИБДД.

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