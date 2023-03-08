Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поздравила жительниц Камчатки с 8 Марта

Ирина Яровая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая поздравила жительниц Камчатского края с Международным женским днем, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Ранее Ирина Анатольевна была депутатом Законодательного собрания Камчатки, а также членом Совета народных депутатов края. В своем поздравлении она отметила, что успех женщины связан с ее главным предназначением – счастьем материнства.

– Восьмое марта традиционно соединяет в себе красоту, мудрость и гармонию. Конечно, успех женщины никогда не может быть в противоречии с её главным предназначением – счастьем материнства. От всего сердца желаю, чтобы в жизни каждой из вас обязательно был детский смех и, конечно, возможность самореализации, – заявила Яровая в своих социальных сетях.

Напомним, вице-спикер модерирует заседания в парламенте. При этом политик известна многими законодательными инициативами, например, «пакетом Яровой».

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