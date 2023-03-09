На Камчатке мужчина украл конструкции взлетной полосы для своей дачи

Полосу подрядчик строил в Елизовском районе. Из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд на Камчатке получил на рассмотрение уникальное уголовное дело с разрешения региональной транспортной прокуратуры. Мужчина украл ограждения с взлетно-посадочной полосы, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как уточнили в транспортной прокуратуре края, 58-летний житель (уже судимый за браконьерство и кражи) в июне 2022 года с территории строящейся взлетно-посадочной полосы в Николаевке (Елизовский район) похитил 84 панели ограждения и столбы. Общий ущерб оценили в 590 тысяч рублей. Мотив объясняется просто: конструкции пожилой дачник вывез на свой участок – видимо, чтобы построить забор.

Имущество принадлежало подрядчику ООО «Камчатский мостоотряд». Как именно было совершено преступление – не уточняется, можем предположить, что объект не слишком серьезно охранялся. Так или иначе конструкции изъяли сотрудники полиции. По статье о краже в крупном размере дачнику грозит до 7 лет колонии со штрафом.

К слову, пару лет назад похожая история развернулась в Красноярском крае. Однако там украли взлетную полосу целиком, да и фигурировал в этом местный чиновник.

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