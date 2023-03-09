Жители Приморья могут сообщить о проблемах с общественным транспортом в чат-бот краевого минтранса

Жалобы и пожелания передают минтрансу после анализа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье начал успешно функционировать чат-бот, созданный Центром управления регионом и краевым минтрансом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Жители разных муниципалитетов могут оставить пожелания о работе городского и междугороднего транспорта. В ведомстве уже отреагировали на первые сообщения. Это позволит систематизировать проблемы как в малых, так и в больших городах и, проведя «работу над ошибками», повысить качество работы перевозчиков.

Запросы передают в отдел аналитики, а потом распределяют по населенным пунктам и проблематике. К работе после этого подключаются профильные специалисты. Итоги аналитики по работе общественного транспорта передают в региональный минтранс.

– В первую очередь, важно проанализировать все замечания пассажиров. Те, кто ежедневно совершают поездки, могут не только указать на вопросы, требующие особого внимания, но и предложить свои варианты решения, – отметила руководитель ЦУР Приморского края Елена Бурмистрова.

Оставить обращение можно по ссылке (Telegram).

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как выбрать постельное белье и почему это важно? Читайте ответ эксперта Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.