Камчатский водоканал обратился в суд, чтобы отменить штраф в 150 тысяч рублей

Суд исковое заявление не удовлетворил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КГУП «Камчатский водоканал» обратилось в краевой арбитражный суд. Представители компании хотели признать незаконным и отменить постановление министерства природных ресурсов и экологии, согласно которому предприятие должно оплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда, компании предоставили 17 участков для добычи подземных вод, при этом работы совершались без какого-либо согласования и с нарушениями требований. В октябре 2022 года прокуратура завела административное дело по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ и направила его в минприроды по Камчатке. В ноябре по постановлению министерства предприятие признали виновным и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

«Камчатский водоканал» не согласился с наказанием и оспорил его, однако, по мнению суда, материалы дела доказывают, что компания не провела государственную экспертизу запасов подземных вод, а также не разработала и не согласовала проекты водозабора. Поэтому в удовлетворении иска отказали.

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