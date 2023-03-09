Волонтеры Фонда «Восточный Порт» поздравили жительниц Врангеля сотнями тюльпанов

В акции приняли участие дети и волонтеры. Фото: АО «Восточный Порт»

Добрая весенняя акция проводится «восточниками» четвертый год подряд. В общественных местах десятки добровольцев в ярко-зеленых ветровках дарят представительницам прекрасной половины букеты цветов, желают вдохновения, любви и прекрасного настроения. В ответ ребята неизменно получают искренние улыбки и слова благодарности.

Ежегодно волонтеры разного возраста, от 5 до 75 лет, принимают активное участие в экологических и социальных акциях, организуемых фондом. Во многом благодаря добровольцам Врангель стал чище и зеленее – вместе с портовиками неравнодушные жители поселка участвуют в «зеленых посадках» в рамках проекта «Экомарафон», на субботниках очищают от мусора популярные места отдыха.

В 2023 году работа фонда и волонтеров продолжится новыми мероприятиями, направленными на социальное развитие Врангеля, создание в микрорайоне комфортной среды для жизни людей.

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