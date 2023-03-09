Камчатские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по сноуборду

Соревнования проходят в Кемеровской области. Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке воспитанники местной спортивной школы по сноуборду завоевали «золото» и две «бронзы» на первенстве России. Соревнования стартовали в Кемеровской области 7 марта и продлятся до 10-го числа, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Из юношей третье место занял Матвей Верещака. «Бронза» среди юниоров досталась Егору Яничкину, а победу одержала Софья Тимонькина, которая выполнила норматив мастера спорта.

Среди юниоров победу одержала Софья Тимонькина, а третье - Егор Яничкин. Фото: Правительство Камчатского края

– Мы очень гордимся ребятами и искренне поздравляем с успешным выступлением и заслуженными наградами. Желаем дальнейших успехов и достижения всех целей, – прокомментировал министр спорта по Камчатке Константин Хмелевский.

Первая спортивная школа по сноуборду открылась на Камчатке в 2017 году, на сегодняшний день там занимаются порядка 120 детей. Часть воспитанников находятся за пределами полуострова и представляют свой край на всероссийских соревнованиях.

В спортивной школе по сноуборду занимаются 120 детей. Фото: Правительство Камчатского края

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