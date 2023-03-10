«Адмирал» возвращается с победой и может выйти в четвертьфинал плей-офф

Победу «моряки» урвали только в овертайме. Фото: ХК «Адмирал»

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» взял третью победу в серии, одолев «Салават Юлаев» в Уфе со счетом 4:3. Следующая встреча может позволить «морячкам» выйти в 1/4 финала плей-офф, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пока что за «Адмиралом» пять матчей в серии. Последняя игра состоялась 9 марта. Только за первый тайм «морячки» поразили ворота соперника дважды, при чем всего за полторы минуты. Это рекорд скорострельности для обеих команд.

– Во втором периоде уфимцы бросились отыгрываться, но попались на контратаке. Во время выхода «2 в 1» Юрию Паутову, после точнейшего паса Данила Гутика, осталось только подставить клюшку – 0:3, уточнили в пресс-службе «Адмирала».

Однако плей-офф всегда непредсказуем в плане результатов игры. За третий период удалось выравнять счет – 3:3. И «моряки», и уфинцы бились отчаянно. Победа оказалась в кармане «Адмирала» только в овертайме!

Шестая встреча состоится 11 марта в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Начало в 17:00, начало предматчевого шоу в 16:50.

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