Эксперт рассказал, как обезопасить свои личные данные на случай потери телефона

Иллюстрация из архива. Фото: Роман ЛАВРУХИН

Телефон входит в список вещей, которые россияне теряют чаще всего. Какие шаги нужно предпринять, чтобы обезопасить персональную информацию на смартфоне, рассказал старший эксперт по расследованию форд-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

– Как правило, смартфон знает о своем владельце практически все. С его помощью можно получить доступ к банковским счетам и картам, профилю на Гоcуслугах, аккаунтам в соцсетях, мессенджерам, списку контактов, фотографиям. А теперь представьте, что будет, если ваш телефон попадет не в те руки. Многие устанавливают блокировку на экран с помощью пароля или отпечатка пальца и считают, что устройство под надежной защитой. Но этого может оказаться недостаточно, – объясняет Борис Лопатин.

Кодом должен быть защищен не только сам телефон, но и SIM-карта. В противном случае ее можно переставить в другой аппарат, и доступ ко всей персональной информации будет открыт. Вывести средства с банковских карт при таком сценарии – дело нескольких минут.

– Если SIM, не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберите пункт «SIM-PIN». Пароль на SIM-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана, – советует эксперт.

Если вы ранее устанавливали PIN-код, но не можете его вспомнить, телефон даст только три попытки, после чего SIM-карта заблокируется. Следом аппарат попросит ввести PUK-код. Получить его можно в call-центре или салоне своего оператора связи. После введения PUK-кода вы сможете задать любой PIN-код.

– В случае, если телефон потерялся прежде, чем SIM-карта была запаролена, заблокируйте ее. Это можно сделать, позвонив в call-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи. Второй вариант предпочтительнее, потому что вы сразу сможете заменить симку – в салоне вам выдадут новую, с тем же номером и набором услуг, которыми вы пользовались ранее, – резюмирует Борис Лопатин.

Если смартфон поддерживает цифровую SIM-карту, эксперт рекомендует перейти на нее. eSIM – это микросхема, которая встраивается в гаджет на этапе производства и полностью заменяет пластиковую SIM-карту. Переставить ее в другое устройство можно только при наличии специального QR-кода, а значит, риск потери персональных данных существенно снижается. Но даже на виртуальную симку специалист рекомендует устанавливать PIN-код – так вы обеспечите своему устройству максимальную степень защиты.

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