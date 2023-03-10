Герман Греф: Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 миллиардов рублей

Герман Греф. Фото: Александр ГЛУЗ

Прошедший год стал сложнейшим для банковского сектора России. В отношении крупнейших компаний рядом стран были введены блокирующие санкции.

– Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры, – рассказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

По заявлению топ-менеджера, бизнес-модель Сбера прошла испытание на прочность. Пересмотр приоритетов, режим строжайшей экономии и создание необходимых резервов по кредитному портфелю позволили завершить 2022 год с чистой прибылью 270,5 миллиардов рублей, отталкиваясь от международных стандартов финансовой отчетности.

Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала увеличилась до 14,8 процента. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

По информации РБК, в 2021 году банк отказался от выплаты дивидендов на фоне рекомендаций Центрального Банка. Политика Сбербанка предусматривает требование к достаточности капитала в 12,5 процента для выплаты дивидендов акционерам в 50 процентов от чистой прибыли.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.