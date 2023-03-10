Во Владивостоке прошел строительный форум ДСФ ДИАЛОГИ 2023

Фото: предоставлено «Комсомольской правде – Владивосток»

Шесть лет ДСФ ДИАЛОГИ объединяет первых лиц российских и зарубежных компаний: застройщиков, подрядчиков, проектировщиков, производителей строительных материалов, инвесторов, руководителей региональных строительных организаций и СРО, представителей банковской сферы и компаний-оптимизаторов отраслевого программного обеспечения. Очередной форум прошел во Владивостоке со 2 по 4 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Динамичная программа форума включала в себя выступления экспертов, работу выставки, пленарное заседание, вечерний прием. На профессиональной площадке для обмена опытом ведущие практики строительной области представили ключевые темы инфраструктурного, промышленного и жилищного строительства:

Импортозамещение

Комплексная застройка. Перспективы комплексного освоения территорий

Кадры для строительной отрасли

Государственные меры поддержки программ строительного сектора

Фото: предоставлено «Комсомольской правде – Владивосток»

Среди выступающих – эксперты международного и федерального уровней: руководитель Кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич, руководитель «Банк ДОМ.РФ» Владивосток Марина Дрожжина, руководитель Группы компаний «Трудовые ресурсы» Денис Дега, руководитель направления привлечения инвестиций ООО «КРДВ Приморье» Наталья Жаркова, заместитель директора АО «Корпорация развития Приморского края» Александр Горбунов.

Участники форума отметили качественное тематическое наполнение деловой программы и высокий уровень организации мероприятия. Многие эксперты и участники поделились планами посетить мероприятие вновь уже в следующем году – VII Дальневосточный строительный форум ДСФ ДИАЛОГИ 2024 состоится 29 февраля – 01-02 марта 2024 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.