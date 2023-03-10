В Приморском крае уголовное дело завели на шестерых членов запрещенного в РФ движения АУЕ

Шесть заключенных в СИЗО продвигали запрещенное движение АУЕ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье уголовные дела завели на шестерых заключенных, которые в СИЗО продвигали движение АУЕ, признанное в РФ экстремистским. У одного из них также нашли наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета края.

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года один из преступников, находясь в СИЗО, занял место лидера в движении АУЕ. Он постарался распространить свое влияние на других заключенных изолятора. Мужчина также наделял своих последователей определенными статусами и собирал деньги для продолжения деятельности экстремистской организации. В камере преступника обнаружили наркотики. К уголовной ответственности привлечены еще пятеро последователей движения.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по нескольким статьям, среди которых 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», часть 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности иной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими», часть 1 статьи 282.3 УК РФ «Предоставление и сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации», часть 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Преступникам может грозить лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

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