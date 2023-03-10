В Приморье задержали мужчину, который собирал и передавал данные о ядерном вооружении РФ

Мужчине грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае задержали мужчину, работающего на иностранные спецслужбы. Для них он собирал и передавал данные о ядерном вооружении России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

О случившемся мало что известно. Известно то, что в период с 28 января по 20 июня 2022 года мужчина собирал сведения, представляющие государственную тайну. По материалам регионального управления Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей.

Неизвестно, для какой именно страны он собирал эти сведения и какое вознаграждение получил. Данные в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности России в результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий в Приморском крае пресекли деятельность жителя Владивостока, что выполнял задания украинской разведки. На кадрах, что опубликовали сотрудники ФСБ, можно увидеть, как шпион старательно фотографировал военные объекты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.