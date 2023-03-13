Приморские энергетики завершают ликвидацию последствий непогоды на электрических сетях

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») с утра 13 марта завершают ликвидацию последствий сильнейшей непогоды, которая особенно оказала влияние на электросетевой комплекс Хасанского района. Электроснабжение основной части потребителей района восстановлено и осуществляется в штатном режиме, продолжается работа на отдельных присоединениях. Режим повышенной готовности по филиалу сохраняется.

Вчера вечером, 12 марта, и в ночь на 13 марта энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей Хасанского района Приморья (в селах Занадворовка, Кравцовка, Барабаш, Овчинниково и Береговое), нарушенное в результате неблагоприятных погодных условий. На данный момент электроснабжение по линии 110 кВ Давыдовка – Барабаш – Славянка № 1 осуществляется в штатном режиме. Восстановительные работы по линии Давыдовка – Барабаш – Славянка № 2 продолжаются. Вчера на этой линии в результате осмотра обнаружено повреждение в пролетах опор с проводом на земле. Также по фидеру № 10 от ПС Занадворовка без промышленного электроснабжения пока остаются 3 ТП, осуществляющие электроснабжение объектов фермерского хозяйства. Сейчас эти объекты подключены от собственных дизель-генераторов.

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Ранее не представлялось возможным приступить к полному восстановлению электроснабжения по второй линии из-за плохих погодных условий и сложной дорожной обстановки. Работа энергетиков осложнена еще и тем, что повреждение находится в зоне поймы реки. На помощь энергетикам Хасанского района направлены дополнительные бригады из других РЭС.

Также специалисты фиксируют локальные отключения в Надеждинском районе Приморья и оперативно приступают к восстановлению электроснабжения. Электроснабжение большей части потребителей края осуществляется в штатном режиме, энергетики продолжают усиленный контроль за работой энергообъектов. В крае сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, на дорогах гололедица, снежный накат, местами метель и сильный ветер.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

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