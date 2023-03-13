Рухнувшее дерево едва не придавило машину на трассе в Приморье

Упавшее дерево. Фото: Администрация Уссурийска

Прошедший в Приморье снегопад серьезно осложнил обстановку на дорогах в крае. Из-за выпавших осадков проезд в некоторых районах оказался затруднен, а где-то и вовсе временно заблокирован. Еще одно из ЧП – рухнувшее дерево. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в Уссурийске. Там в районе улицы Крестьянская, 26 под тяжестью снега прямо на трассу рухнуло дерево. В этот момент по дороге двигался автомобиль. Видеорегистратор, установленный в салоне машины, запечатлел момент обрушения. Водителя от тяжелых последствий отделили какие-то секунды – дерево рухнуло перед автомобилем, а ветки отлетели в лобовое стекло.

В администрации Уссурийского городского округа чуть позже отчитались, что дерево оперативно убрали с проезжей части специалисты.

– Об упавших деревьях необходимо сообщать оперативному дежурному в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112. Не забудьте назвать четкий адресный ориентир.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.