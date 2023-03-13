Проблемы записи к врачам на Камчатке дошли до главы Минздрава РФ Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на неудовлетворительную реализацию федеральной программы «Запись на прием к врачу» на Камчатке: регион находится среди отстающих. Об этом ранее заявлял и губернатор полуострова Владимир Солодов на оперативном совещании, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Я должен констатировать, что минздрав [края. – Прим. ред.] у нас традиционно в отстающих. И мне министр пишет, что семь просроченных поручений по линии федерального инцидента [Запись на прием к врачу. – Прим. ред.]. Пожалуйста, уделите этому внимание и устраните эти замечания. В основном то, что я вижу, носит технический характер. Нам нужно этим вопросом заняться, – заключил глава Камчатки.

Письмо пришло от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В нем сообщалось, что минздрав края неудовлетворительно реализует федеральный инцидент. Он был разработан Правительством России и федеральным Минздравом, чтобы повысить доступность медпомощи в регионах.

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