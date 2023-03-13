В Петропавловске-Камчатском семилетняя девочка сломала ногу на детской площадке

Злополучная горка, ставшая причиной ЧП с ребенком. Прокуратура Камчатского края.

Ребенок пострадал во время игры на детской площадке в Петропавловске-Камчатском. Управляющую компанию после этого привлекли к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Все произошло на проспекте Победы, 1. Детская игровая площадка там уже давно повреждена, в частности речь идет о тоннельной горке, из-за которой и получила травму семилетняя девочка. Ребенок играл, скатывался по конструкции и зацепился ногой. Результат – перелом конечности. Все шишки, конечно же, полетели на городскую службу по благоустройству, которая, зная о проблеме, не принимала никаких мер по ее решению.

После ЧП сломанную часть тоннеля наконец-то демонтировали, восстановить конструкцию пока только планируют. Точные сроки не озвучены. Тем временем службу по благоустройству оштрафовали на 150 тысяч рублей, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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