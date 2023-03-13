Медицинский университет во Владивостоке стал лучшим региональным вузом в ДФО

Корпус ТГМУ на Океанском проспекте, 165, во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский университет занял первую строчку в локальном рейтинге вузов среди других высших учебных заведений Дальнего Востока. Лучшим в 2023 году назвали Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России (ТГМУ). В топ-3 также вошли Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС; Хабаровский край) и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (БГУ; Бурятия). Оценку узкоспециализированным и региональным университетам по уникальной методике дало агентство RAEX, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ТГМУ образован во Владивостоке еще в 1958 году, с самого начала вуз специализировался на медицинских профессиях. Сегодня здесь сформированы пять основных факультетов (Леченый; Педиатрический и фармацевтический; Стоматологический; Общего здоровья; Ординатуры и магистратуры), а также есть факультет довузовской подготовки, то есть лицей, факультет среднего профессионального образования, а также военный учебный центр. К тому же существуют филиалы в других регионах ДФО.

С начала работы из стен ТГМУ только с лечебного факультета выпустились больше 15 тысячи врачей, которые трудились и трудятся не только в родном Приморье, но и далеко за его пределами. Здесь обучают не только основам врачевания: в программе есть все, начиная с гуманитарных дисциплин и анатомии человека, заканчивая навыками работы при катастрофах и чрезвычайных происшествиях.

Кроме того, обучают в вузе и патологической анатомии, судебной медицине, биохимии, а также многому другому. Тихоокеанский медицинский университет – одно из ведущих региональных высших учреждений Дальнего Востока.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ДВГУПС создан в далеком 1937 году, его цель – подготовка инженерно-технических кадров для железных дорог Дальнего Востока и Сибири. За все время существования вуз прошел путь от скромного университета до крупного учебно-научного центра. Неоднократно учебное заведение доказывало свой профессионализм и статусность – это видно не только через постоянное расширение учреждения, но и благодаря многочисленным наградам и доверенным проектам. Например, в 2021 году коллектив ДВГУПС награжден памятной медалью «За строительство Крымского моста» и федеральной грамотой «За активное участие в строительстве Крымского моста».

Сегодня в Дальневосточном университете путей сообщения обучают по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также среднего профессионального образования. Также есть и военный учебный центр, в котором работают кафедры железнодорожных войск, транспортного обеспечения, общевоенной подготовки.

Основные специализированные подразделения, входящие в состав вуза, это Институт тяги и подвижного состава; Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций; Электроэнергетический институт; Институт транспортного строительства. (К слову, кроме них есть и три института общего характера.) Здесь обучают железнодорожному искусству, проектированию и строительству вагонов и путей, промышленному и гражданскому строительству, возведению тоннелей и мостов, созданию инфраструктуры водоснабжения. В общем, всему, без чего не возможна жизнь в современном цивилизованном мире.

Кстати, у ДВГПУС заключено соглашение с Даляньским транспортным университетом для развития сотрудничества и международного обмена, а также есть факультет воздушных сообщений.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

БГУ имени Доржи Банзарова образован в 1995 году, и это – относительно молодой преемник Бурят-Монгольского агропедагогического института, появившегося в 1932 году. Сегодня университет – системообразующее учреждение. Оно включает в себя семь факультетов (Исторический; Социально-психологический; Биологии, географии и землепользования; Физической культуры, спорта и туризма; Физико-технический; Юридический; Химический) и шесть институтов (Восточный; Математики и информатики; Филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций; Экономики и управления; Медицинский; Педагогический).

Бурятский государственный университет располагает самым крупным научным потенциалом в Байкальском регионе. В нем осуществляются практически все виды фундаментальных исследований. На многих кафедрах ведутся прикладные и инновационные исследования. В университете сложились ведущие научные школы мирового уровня в различных областях. И за все время существования вуз подготовил более 55 тысяч специалистов высшей квалификации.

ТОП-22

Три вуза, расписанные выше, занимают лидирующие строчки. Также в рейтинг попали еще 19 дальневосточных университетов.

Амурская область: Амурский государственный университет (4 место), Дальневосточный ГАУ (12 место), БГПУ (13 место);

Бурятия: БГСХА имени В.Р. Филиппова (11 место), ВСГУТУ (17 место);

Еврейская АО: ПГУ имени Шолом-Алейхема (9 место);

Забайкалье: ЗабГУ (7 место);

Камчатка: КамчатГТУ (14 место); КамГУ имени Витуса Беринга (21 место);

Магаданская область: СВГУ (15 место);

Сахалин: СахГУ (8 место);

Приморье: МГУ имени адмирала Г.И. Невельского (5 место), ВВГУ (10 место), Приморская государственная сельскохозяйственная академия (18 место), Дальрыбвтуз (20 место);

Хабаровский край: КнАГУ (6 место), ХГУЭП (16 место), АмГПГУ (22 место);

Якутия: АГАТУ (19 место).

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ

Цель данного рейтинга – показать людям разные, в том числе узкоспециализированные вузы. Из первоначального списка всех высших учебных заведений РФ исключили те, которые попадали под условия, не позволяющие корректно сопоставить учреждения между собой. Также были убраны те названия, которые появились в списках лучших российских вузов, причина проста – рейтинг нужен не для выявления национальных лидеров. В данном случае методологические подходы к составлению локальных рейтингов отличаются от принципов формирования национальных и глобальных списков вузов.

При подготовке рейтинга использовались статистические данные Минобрнауки РФ и дистанционно доступные данные иных источников – веб-сайтов студенческих состязаний «Я – профессионал», социальных сетей VK, YouTube, Telegram, Всероссийских универсиад, компании веб-аналитики Informer Technologies, системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс.

Подробнее про критерии локальных рейтингов вузов можно прочитать здесь.

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